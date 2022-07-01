Генрих Мхитарян перешёл в «Интер»

33-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян стал футболистом «Интера», сообщает официальный сайт Серии А.

Футболист присоединился к «нерадзурри» в качестве свободного агента. Контракт с миланским клубом подписан до конца июня 2024 года.

Ранее Мхитарян выступал за «Рому». В этом клубе Генрих провёл 117 матчей и забил 29 мячей.