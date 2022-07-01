Агент Мартинса подтвердил, что игрок вернётся в «Спартак»

Александр Боннефон, агент опорного полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, дал комментарий относительно будущего своего клиента в московском клубе. Он сообщил, что у команды совершенно точно не возникнет таких проблем, которые случились с нигерийцем Виктором Мозесом.
«Мартинс собирается вернуться в «Спартак», — цитирует Боннефона «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» проводит предсезонные сборы и продолжает подготовку к матчу за Суперкубок России. В нём команда сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 9 июля в 19:00 мск. Она пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. С этим было связано недовольство «Спартака». Полузащитник Виктор Мозес на сбор команды не прибыл. Пресс-служба сообщила, что решение по футболисту будет принято в ближайшее время.
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