В клубе «Фатих Карагюмрюк» опровергли интерес к Алану Дзагоеву

Владелец турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма опроверг информацию об интересе к бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.
«Футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» не заинтересован в Алане Дзагоеве», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее интернет-портал Eurostavka сообщал, что Дзагоев хочет продолжить карьеру в Турции, и его услуги предложили «Касымпаше», «Истанбулу» и «Антальяспору». «Карагюмрюк» также рассматривал вариант с подписанием Алана, однако с приходом на тренерский мостик команды Андреа Пирло переговоры по Дзагоеву были поставлены на паузу.
Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c Дзагоевым. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.
- 1 июля 2022
-
15:38
-
15:34
-
15:30
-
15:19
-
15:18
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:22
-
14:22
-
14:01
-
13:44
-
13:40
-
13:07
-
12:55
-
12:47
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:26
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:53
-
11:36
-
11:34
-
11:27
-
11:19
-
11:09
-
11:05
-
11:02
-
11:00