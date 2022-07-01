В клубе «Фатих Карагюмрюк» опровергли интерес к Алану Дзагоеву

Владелец турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма опроверг информацию об интересе к бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

«Футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» не заинтересован в Алане Дзагоеве», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее интернет-портал Eurostavka сообщал, что Дзагоев хочет продолжить карьеру в Турции, и его услуги предложили «Касымпаше», «Истанбулу» и «Антальяспору». «Карагюмрюк» также рассматривал вариант с подписанием Алана, однако с приходом на тренерский мостик команды Андреа Пирло переговоры по Дзагоеву были поставлены на паузу.

Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c Дзагоевым. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.