Талалаев: «Краснодар» — наша «Барселона». Стремиться к этому надо, но повторить невозможно

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о «Краснодаре» и его работе с молодыми футболистами.



«Не надо «Краснодар» ни с кем сравнивать! В этом клубе идеальная система, поскольку требования ко всем командам едины. Они играют в одном стиле — молодые футболисты после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть. «Краснодар» — наша «Барселона». Как и «Крылья Советов», за которые выступает много воспитанников «Чертаново», где команды школы и основной состав объединяет один стиль.



Понимание требований может ускорить адаптацию молодого игрока в основном составе. Но надо учитывать реалии — большинство российских клубов не такие, часто разница в стиле основной и резервной команды очень заметна. Стремиться к тому, что делает «Краснодар», надо, но сегодня повторить это на уровне Премьер-Лиги невозможно», — цитирует Талалаева «Спорт уик-энд».