Агент Бийола отреагировал на новость об интересе к игроку из Серии А

Агент Роберт Цибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны клубов из итальянской Серии А.

«Будущее Бийола в руках ЦСКА. Возможно, кто-то сообщит мне об интересе из Италии, но сейчас он игрок московского клуба», — сказал Цибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Ранее агент Цибеж сообщил, что Яка Бийол должен вернуться в расположение ЦСКА в конце следующей недели. Футболист попросил у клуба несколько дополнительных выходных после участия в Лиге наций.