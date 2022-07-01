Талалаев: у «Ахмата» своеобразный футбол и требования. Ищем тех, кто ему подойдёт

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о трансферной работе коллектива. Он сообщил, что у команды своеобразный игровой стиль, поэтому она ищет определённых игроков.
«Кроме молодых чеченских футболистов, из больших клубов мы приглашаем также тех, кто хотел бы иметь больше игровой практики. Но и здесь есть нюанс — надо, чтобы игроку подошёл наш своеобразный футбол и требования. В «Ахмате» много скоростной работы и единоборств, а также большая коррекция на тренировках. Не всем нравится, когда их исправляют во время упражнений. Некоторые считают, что уже стали большими мастерами. Ещё у нас персонализация ответственности. Кроме командных действий, мы разбираем индивидуальные. И ошибки, если ситуация того требует, персонализируем.
Все понимают, что на турнирной дистанции нам тяжело бороться с командами, которые превосходят нас в качестве футболистов. Перед прошлым сезоном на встрече с болельщиками мы сказали, что, может быть, повторим клубный рекорд по очкам — но при условии приобретения сильных игроков в линию атаки. К сожалению, взять таких не получилось», — цитирует Талалаева «Спорт уик-энд».
- 1 июля 2022
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