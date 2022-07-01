Хачатурянц: Суперкубок в Петербурге — нарушение спортивного принципа. Я был против этого

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что считает проведение матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петерурге нарушением спортивного принципа. По словам функционера, он голосовал против Петербурга в качестве места проведения игры.

«На мой взгляд, проведение Суперкубка России в Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Если бы Петербург выбрали местом проведения Суперкубка хотя бы тогда, когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» ещё не сыграл, условно, полуфинал Кубка, тогда понятно. Выбрали Петербург, «Спартак» выиграл Кубок, а дальше – нравится, не нравится, всё равно поехали и сыграли.

Но регламент не был соблюдён, город не был назначен заранее. При этом все знают, что «Спартак» очень болезненно проиграл 1:7 в этом сезоне. Назначать игру в Санкт-Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Я свою точку зрения высказал и Александру Валерьевичу Дюкову, и потом высказал на исполкоме, и голосовал против.

А когда я слышу аргумент, что Суперкубок — это больше шоу, а не спортивное мероприятие… Я считаю, что между «Зенитом» и «Спартаком» не может быть шоу. Даже если они завтра выйдут пять на пять играть во дворе, то будут биться насмерть. В этом прелесть нашего футбола. Я был против проведения матча в Петербурге, и считаю, что моя позиция была правильной», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».