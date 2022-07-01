Широков: посмотрим, как Эджуке захочет вернуться в ЦСКА. Не думаю, что Гинер будет доволен

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в «Герту». Ранее появилась информация, что форвард может приостановить контракт с армейцами.



«Трудно сказать, потеря ли это для ЦСКА. Непонятно, потому что он очень неровно играл. В конце добавил, но при Федотове выглядел непонятно. Хочу посмотреть на него, как он захочет вернуться. Не думаю, что Евгений Леннорович будет очень доволен.



Березуцкий его не мариновал на скамейке: он не играл, потому что не совсем хорошо выглядел. Может быть, потому что пришли новые ребята и больше играли. Однако в конце он добавил. Всё равно сезон неровный. Непонятно: вроде потеря, а вроде и не потеря. Для обоймы он необходим — его за такие деньги покупали, а тут вот так захотел — ушёл.



Для обоймы его уход — потеря, а для основного состава — нет. Игрок, который может с замены выйти и усилить, необходим. Другое дело, что его за 13 миллионов купили. За 13 миллионов для обоймы — сомнительно, но если в составе 14 человек, то пригодится», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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