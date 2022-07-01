Хачатурянц: владельцы «Манчестер Сити» могли приобрести часть акций «Рубина»

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о переговорах с владельцами «Манчестер Сити» по поводу их возможного захода на российский футбольный рынок. По словам функционера, представители Сity Group провели серьёзный анализ российского рынка и были близки к покупке части акций казанского «Рубина».

«Я вёл переговоры с Сity Group, за которыми стоит фонд Мубадала. Помимо того, что они владеют «Манчестер Сити», мне был очень интересен их опыт — они владеют 10 клубами по всему миру. Они провели глубочайший анализ российского рынка. Их материал по анализу того, что происходит в РПЛ, — они, кстати, его передали — был очень интересен.

Понятно, что я не мог вести переговоры от имени какого-то клуба. Но, по крайней мере, два клуба могли рассчитывать на то, что «Ман Сити» купит долю у их акционеров. Важно было то, что диалог был настолько конструктивным, и мы так быстро двигались. Было понятно, что это не просто историческое событие для российского футбола — оно может качественно изменить ситуацию. Особенно если бы владельцы «Ман Сити» приобрели акции немосковского клуба, и этот клуб через короткое время смог бы составить серьёзную конкуренцию «Зениту» и всем остальным клубам. О каком клубе я говорю? Речь идёт о «Рубине».

Помимо западных инвесторов, я вёл переговоры с бизнесменами из России. Основной целью было увеличить количество частных клубов», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 казанский «Рубин» вылетел в Первую Лигу (ранее — ФНЛ-1).