Масалитин: ЦСКА рискует остаться с Дивеевым и Набабкиным, но € 10 млн за Осипенко завышено

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию, что защитник «Ростова» Максим Осипенко может продолжить карьеру в московском клубе. Он отметил, что цена на игрока сильно завышена.



«В этой ситуации, когда неизвестно, что будет дальше, кто уедет, кто приедет, есть риск, что у ЦСКА останется пара защитников: Дивеев и Набабкин. Я думаю, что ЦСКА, возможно, и рассматривает Осипенко, но цена € 10 млн, конечно, завышена. Рынок перегретый, равняемся зачем-то на Европу.



Надо искать молодого игрока и спокойно его наигрывать, после чего его можно будет продать. Ведь нашли же в своё время Дивеева, парень раскрылся, прибавляет. Надо раскрывать свои кадры, потому что у ЦСКА прекрасная молодёжь, но с ней надо работать», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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