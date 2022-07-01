Гришин: сумма, которую «Ростов» хочет от ЦСКА за Осипенко, — перебор. Он не стоит € 10 млн
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Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко. Он заявил, что цена на игрока является завышенной. Также Александр Гришин назвал те позиции в составе ЦСКА, которые нуждаются в усилении.
«Осипенко не стоит € 10 млн. Он защитник, который играет ненадёжно, из-под него постоянно забивают голы, постоянно создаются моменты. ЦСКА будет искать опорного полузащитника, защитника и нападающего. Вот они – цели, которые ЦСКА должен найти, чтобы играть лучше. Сумма, которую запросил «Ростов» за Осипенко, — это явно перебор, особенно учитывая, что ему 28 лет», — сказал Александр Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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