Хачатурянц объяснил, почему после зимней паузы возросло количество судейских ошибок в РПЛ

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц объяснил, почему после зимней паузы в сезоне-2021/2022 в чемпионате России значительно увеличилось количество судейских ошибок.

«Чем могу объяснить большое количество судейских ошибок после зимней паузы? Заметьте, что было после этого гигантского количества ошибок, – журналисты, которые кричали об этих проблемах, которые кричали о продажных судьях и договорных матчах. Сразу после того, как я отправил судью на полиграф, они же критиковали ЭСК и лично меня за то, что я реагировал. Вот логику в этом можно какую-то найти? Она существует или нет? Одни и те же журналисты на одно и то же действие реагировали по-разному.

Последние четыре тура были без серьёзных судейских ошибок. Стыки прошли тоже без ошибок. Да, к сожалению, какой-то сбой после зимней паузы был. Потом всё-таки все понимали, что бюджет со следующего года будет другой. Наверное, напряжение у клубов по сохранению в РПЛ возросло. Соответственно, возросло давление на судей и в прессе. Понятно, что они подверглись большому давлению. Наверное, этим только можно объяснить ошибки — градус вырос, цена победы выросла. К сожалению, некоторые не справлялись с простым давлением», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».