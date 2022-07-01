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«Кто-то хочет заработать». Мостовой — о запросе «Ростова» € 10 млн за Осипенко у ЦСКА

«Кто-то хочет заработать». Мостовой — о запросе «Ростова» € 10 млн за Осипенко у ЦСКА
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о возможном переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко в ЦСКА. Ранее появилась информация, что футболист может стать игроком армейцев. Мостовой заявил, что защитник является довольно неплохим вариантом для усиления состава, но цена на него сильно завышена.

«Ничего адекватного там нет. Правильно, что ЦСКА ищет защитника. Совсем недавно мы видели ЦСКА с «Зенитом» и поняли, что «Зенит» в своём средненьком состоянии забил три и мог ещё.

Осипенко вроде бы добротный защитник для нашего чемпионата. Не знаю, усилил бы он ЦСКА. Но цена… Кто-то хочет заработать, как обычно: авось прокатит, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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