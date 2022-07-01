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«Спартак» попрощался с Ильёй Кутеповым трогательным видео

«Спартак» попрощался с Ильёй Кутеповым трогательным видео
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Московский «Спартак» попрощался с бывшим защитником команды Ильёй Кутеповым в своих социальных сетях.

«Сегодня официально завершился контракт Ильи Кутепова. Спасибо за 10 лет в «Спартаке» и удачи в новом клубе!» — подписала видеоролик пресс-служба московского клуба.

Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Ранее СМИ писали о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком», но позже сам футболист заявил, что покинет стан красно-белых по истечении контракта.

Чуть позже московское «Торпедо» объявило о подписании бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Сегодня, 1 июля, срок контракта официально закончился.

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