«Спартак» попрощался с Ильёй Кутеповым трогательным видео
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Московский «Спартак» попрощался с бывшим защитником команды Ильёй Кутеповым в своих социальных сетях.
«Сегодня официально завершился контракт Ильи Кутепова. Спасибо за 10 лет в «Спартаке» и удачи в новом клубе!» — подписала видеоролик пресс-служба московского клуба.
Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Ранее СМИ писали о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком», но позже сам футболист заявил, что покинет стан красно-белых по истечении контракта.
Чуть позже московское «Торпедо» объявило о подписании бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Сегодня, 1 июля, срок контракта официально закончился.
Новость по теме«Торпедо» объявило о подписании Кутепова креативным видеороликом
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