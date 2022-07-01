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Мостовой: Эджуке можно понять, но это потеря для ЦСКА — в любом состоянии создаст момент

Мостовой: Эджуке можно понять, но это потеря для ЦСКА — в любом состоянии создаст момент
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Бывший сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о готовящемся уходе нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в «Герту». Игрок заявил, что желание нигерийца можно понять.

«Это потеря для ЦСКА. Языджи ушёл, сейчас ещё Эджуке уйдёт. Эджуке — один из моторчиков, который в любом состоянии может создать момент. Это нормально, что он воспользовался возможностью от ФИФА. Каждую неделю мы видим новые фамилии убывающих. Так и будет постоянно. Эджуке можно понять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что «Герта» заинтересована в подписании нападающего Чидеры Эджуке. ЦСКА продолжает сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. С ним армейцы успели провести два матча.

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