МакSим и группа «Ленинград» выступят на Суперкубке России

Стали известны участники шоу на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком». В представлении примут участие певица МакSим и группа «Ленинград». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» откроет выступление группы «Ленинград» и МакSим. В перерыве матча на поле появятся детские тренеры-ветераны Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.

Напомним, певица МакSим выступала на финальном матче Кубка России по футболу, в рамках которого «Спартак» переиграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Она спела «Знаешь ли ты» после финального свистка. Композиция является неофициальным гимном болельщиков красно-белых.