Крал приостановил контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал приостановил действие контракта с московской командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 24-летним хавбеком приостановлен до 30 июня 2023 года по инициативе игрока.

Ранее Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм». Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Байер», «Шальке» и «РБ Лейпциг», который на данный момент возглавляет бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Игрок провёл по одному матчу в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги и не отметился результативными действиями.