Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крал приостановил контракт со «Спартаком»

Крал приостановил контракт со «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал приостановил действие контракта с московской командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 24-летним хавбеком приостановлен до 30 июня 2023 года по инициативе игрока.

Ранее Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм». Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Байер», «Шальке» и «РБ Лейпциг», который на данный момент возглавляет бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Игрок провёл по одному матчу в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги и не отметился результативными действиями.

«Црвена Звезда» дружит со «Спартаком», но работает с «Зенитом». Как так вышло? «Црвена Звезда» дружит со «Спартаком», но работает с «Зенитом». Как так вышло?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022