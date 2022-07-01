«Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с Салахом
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Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о продлении контракта с форвардом Мохамедом Салахом. Нападающий продлил соглашение с клубом до 2025 года.
30-летний египтянин Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90 млн. В «Ливерпуль» он перешёл в 2017 году. Уже в дебютном сезоне форвард забил 44 мяча во всех турнирах. 32 из них были забиты в АПЛ. Салах установил новый рекорд турнира, состоящего из 38 матчей.
В общей сложности он провёл за команду 254 матча и забил 156 мячей.
Ранее «Ливерпуль» покинул крайний нападающий Садио Мане, подписавший контракт с «Баварией». Сообщалось, что Салах также может покинуть команду. В частности, в качестве претендента на игрока назывался «Реал».
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