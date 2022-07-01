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Баженов: Крал бы пригодился «Спартаку». Нужны игроки, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Баженов: Крал бы пригодился «Спартаку». Нужны игроки, чтобы конкурировать с «Зенитом»
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение чешского полузащитника Алекса Крала приостановить контракт с красно-белыми. Ранее клуб объявил, что футболист приостановил соглашение на один год.

«По Кралу я был уверен. Кухта по семейным обстоятельствам ушёл, но тоже, как понимаю, это было для прикрытия. Крал использовал опцию, что можно уйти. Это всё-таки политические какие-то моменты.

На данный момент он конкурентоспособный человек. Команде он бы пригодился. В чемпионате каждый игрок плюс-минус с опытом на счету. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны игроки. Тяжело, но что делать. Будут без него», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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