Салах прокомментировал подписание нового контракта с «Ливерпулем»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Ранее пресс-служба мерсисайдцев объявила о продлении соглашения.

«Я чувствую себя здорово. Рад, что буду и дальше выигрывать трофеи с клубом. Это счастливый день для всех. Да, на подписание соглашения ушло немного времени, но сейчас уже всё готово. Теперь нужно сосредоточиться на дальнейших вещах.



Думаю, что все видят, как команда в последние пять-шесть лет развивалась. В прошлом сезоне мы были близко к тому, чтобы выиграть четыре турнира, но, к сожалению, в последние недели мы проиграли два трофея.



На мой взгляд, мы находимся в хорошем положении, чтобы бороться за все трофеи. У нас есть новички. Нужно и дальше упорно работать и сохранять позитивный настрой», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля».