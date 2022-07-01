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Салах прокомментировал подписание нового контракта с «Ливерпулем»

Салах прокомментировал подписание нового контракта с «Ливерпулем»
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Ранее пресс-служба мерсисайдцев объявила о продлении соглашения.

«Я чувствую себя здорово. Рад, что буду и дальше выигрывать трофеи с клубом. Это счастливый день для всех. Да, на подписание соглашения ушло немного времени, но сейчас уже всё готово. Теперь нужно сосредоточиться на дальнейших вещах.

Думаю, что все видят, как команда в последние пять-шесть лет развивалась. В прошлом сезоне мы были близко к тому, чтобы выиграть четыре турнира, но, к сожалению, в последние недели мы проиграли два трофея.

На мой взгляд, мы находимся в хорошем положении, чтобы бороться за все трофеи. У нас есть новички. Нужно и дальше упорно работать и сохранять позитивный настрой», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля».

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