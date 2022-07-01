В ЦСКА опровергли переговоры о трансфере Осипенко

В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах относительно трансфера защитника «Ростова» Максима Осипенко в армейский клуб. Ранее сообщалось, что ростовчане хотят выручить за игрока обороны € 10 млн.
«Вся информация по Осипенко применительно к ЦСКА не соответствует действительности, никаких переговоров не ведётся. Что касается Эджуке, то в самое ближайшее время последует официальная информация от клуба», — сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
ЦСКА продолжает сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. С ним армейцы успели провести два матча. В первом команда уступила «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3).
- 1 июля 2022
-
18:51
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:26
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:06
-
17:44
-
17:43
-
17:38
-
17:35
-
17:22
-
17:17
-
17:01
-
16:59
-
16:57
-
16:57
-
16:54
-
16:52
-
16:41
-
16:17
-
16:09
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:38
-
15:34
-
15:30
-
15:19
-
15:18
-
15:02
-
15:01