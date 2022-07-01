В ЦСКА опровергли переговоры о трансфере Осипенко

В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах относительно трансфера защитника «Ростова» Максима Осипенко в армейский клуб. Ранее сообщалось, что ростовчане хотят выручить за игрока обороны € 10 млн.

«Вся информация по Осипенко применительно к ЦСКА не соответствует действительности, никаких переговоров не ведётся. Что касается Эджуке, то в самое ближайшее время последует официальная информация от клуба», — сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА продолжает сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. С ним армейцы успели провести два матча. В первом команда уступила «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3).