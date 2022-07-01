Булыкин — о бойкоте фанатов «Локо»: Fan ID могут приостановить, нужен чёткий регламент

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о решении фанатов московского клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID. Ранее объединение фанатов москвичей объявило о своём решении. Болельщики обещают не ходить на матчи до отмены системы.



«Сейчас все болельщики выступают против Fan ID и хотят, чтобы их услышали. Однако, услышат их или нет и пойдёт ли на контакт руководство лиги — большой вопрос.



Допускаю ли, что бойкот фанатами матчей может привести к отмене закона? Думаю, могут приостановить действие закона. Но в ближайшем будущем от этого никуда не деться. Нужно чётко прописать все правила и регламенты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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