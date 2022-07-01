Гаврилов: Крал приостановил контракт со «Спартаком»? Кто это? Первый раз слышу фамилию

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решение чешского полузащитника Алекса Крала приостановить контракт с красно-белыми. Ранее клуб объявил, что футболист приостановил соглашение на один год.

«Я что-то не помню игрока с такой фамилией. Приостановил действие контракта? Ну и пусть приостанавливает, мне-то какая разница. Я первый раз слышу фамилию Крала. Сколько он в «Спартаке» играл? Два года? Два года играл в «Спартаке» и я никогда не слышал этой фамилии! Кто это такой вообще? Я не понимаю. Я так понимаю, что он сидел в основном на лавке.



Он сам ничего не забил за всё время. Отдал в одном сезоне пять передач? Зачем он нужен в команде, если для неё он ничего не делает? Что такое пять передач, представляете? Он захотел приостановить контракт, так пусть его приостанавливает. Пусть идёт куда хочет. Туда, где его ждут, или туда, где найдут ему место. Для «Спартака» это небольшая потеря. Спасибо, что назвали мне фамилию, которую я слышу в первый раз вообще», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.