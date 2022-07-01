Мостовой: не верю, что CFG могла купить «Рубин». Они с позором вылетели из РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, согласно которой City Football Group интересовалась возможностью приобретения «Рубина». Эксперт поставил под сомнение правдивость слухов. Об интересе группы компаний ранее сообщил бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.



«Рубину» больше надо думать, как вернуться в РПЛ. Почему-то никто не говорит, как они вылетели в ФНЛ. «Рубин» весь сезон болтался внизу и с позором вылетел.



Я не верю, что компания, владеющая «Манчестер Сити», могла купить «Рубин». Встречный вопрос: зачем? Они могут купить компании в Германии, Италии и Англии. Зачем им это?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.