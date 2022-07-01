Завершились «Дни талантов» Championat.com и «Чертаново»

«Чемпионат» и футбольная школа «Чертаново» провели «Дни талантов» для юных футболистов. В течение трёх дней 296 детей разных возрастов участвовали в футбольных и спортивных тестах за возможность обучения в академии «Чертаново».



На данный момент тренеры и селекционеры отобрали 19 ребят разных возрастов, которые в августе будут приглашены на сборы в академию. Способности одного из участников «Дней талантов», Славы Егорова из Хабаровска, в первый же день заметил тренер команды 2012 г.р. Александр Кузищин. А 29 июня Слава уже тренировался с основной командой своего возраста! Все участники получили подарки от «Чемпионата».

На протяжении трёх дней юные футболисты участвовали в челленджах с блогерами и получали призы. Также ребята поучаствовали во флешмобе «Чемпионата».