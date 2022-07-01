Вылет Роналду задержался на 1,5 часа из-за конфликта охранника с сотрудником аэропорта

Частный самолёт форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вылетел с опозданием из Испании, сообщает Daily Mail со ссылкой на газету Menorca. По данным источника, у охранников Роналду возник конфликт с сотрудниками аэропорта. Из-за этого даже вызывали полицию. В результате португальский нападающий вылетел на полтора часа позже запланированного.



Сообщается, что конфликт возник во время того, как сотрудники аэропорта заставили пассажиров пройти через сканер. Один из охранников Роналду начал повышать голос на сотрудников и вёл себя агрессивно. В результате были вызваны сотрудники полиции.



Сам Роналду не вмешивался в ситуацию. Португалец наблюдал за ситуацией и никак в ней не участвовал. В итоге конфликт удалось разрешить, Криштиану и его свита благополучно вылетели.