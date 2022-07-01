Дмитрий Сенников: Эджуке можно сравнить с Винисиусом

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе форварда Чидеры Эджуке из ЦСКА. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересована немецкая «Герта». По данным «Чемпионата», Эджуке хочет приостановить контракт с российским клубом, чтобы перейти в «Герту».



«Для Эджуке сейчас важен отъезд в европейский чемпионат. У него кое-что получилось в ЦСКА, кое-что – нет. Мне кажется, он не успел ещё вырасти в зрелого футболиста. Это достаточно перспективный игрок. Его можно сравнить с Винисиусом, который не мог заиграть в «Реале». Потом пришёл Карло Анчелотти и сделал из него суперзвезду. Возможно, ЦСКА поторопился с трансфером, но мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, сам игрок проявил желание уехать именно в этот период», — цитирует Сенникова «Спорт день за днём».



«Герту» возглавляет немецкий специалист Сандро Шварц. Ранее он был главным тренером московского «Динамо», но уехал из России по окончании сезона.