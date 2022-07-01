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Дмитрий Сенников: Эджуке можно сравнить с Винисиусом

Дмитрий Сенников: Эджуке можно сравнить с Винисиусом
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе форварда Чидеры Эджуке из ЦСКА. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересована немецкая «Герта». По данным «Чемпионата», Эджуке хочет приостановить контракт с российским клубом, чтобы перейти в «Герту».

«Для Эджуке сейчас важен отъезд в европейский чемпионат. У него кое-что получилось в ЦСКА, кое-что – нет. Мне кажется, он не успел ещё вырасти в зрелого футболиста. Это достаточно перспективный игрок. Его можно сравнить с Винисиусом, который не мог заиграть в «Реале». Потом пришёл Карло Анчелотти и сделал из него суперзвезду. Возможно, ЦСКА поторопился с трансфером, но мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, сам игрок проявил желание уехать именно в этот период», — цитирует Сенникова «Спорт день за днём».

«Герту» возглавляет немецкий специалист Сандро Шварц. Ранее он был главным тренером московского «Динамо», но уехал из России по окончании сезона.

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