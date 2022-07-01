Директор «Норрчёпинга»: мы не ведём никаких переговоров по Сигурдссону

Спортивный директор «Норрчёпинга» Тони Мартинссон заявил, что официальных переговоров по трансферу нападающего ЦСКА Арнора Сигурдссона нет.

«В данный момент мы не ведём никаких переговоров по Сигурдссону, хотя, конечно, отлично знаем этого футболиста. Мы не можем сказать, будет он в нашем клубе или нет, но сейчас по его поводу никаких разговоров не ведём», — цитирует функционера «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Сигурдссон хочет вернуться в шведский «Норрчёпинг», за который выступал до перехода в ЦСКА. Сегодня «Чемпионат» сообщил, что Арнор Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА.

В минувшем сезоне исландский полузащитник играл на правах аренды за итальянскую «Венецию». Он провёл за итальянский клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями.