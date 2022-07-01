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Гендиректор «Ахмата» сообщил, что команду никто не покинет

Гендиректор «Ахмата» сообщил, что команду никто не покинет
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о ситуации с игроками в команде. По словам функционера, грозненцы не лишатся игроков. При этом он признал, что ситуация с легионерами стала сложнее, учитывая, что они могут уйти, воспользовавшись новым правилом ФИФА.

«Никто из футболистов не покинет летом нашу команду, все остаются. Конечно, легионеры могут приостановить контракт и уйти, ФИФА им дала такую возможность, но на данный момент никто из команды не покинул нас», — цитирует Айдамирова Metaratings.

21 июня ФИФА опубликовала заявление о том, что продлевает иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ разрешение приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года. Некоторые иностранцы уже воспользовались этим правом.

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Теги Футбол РПЛ Ахмат •••

Заглавное фото: Брещанов Эдгар, «Чемпионат»

Источник: Metaratings

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