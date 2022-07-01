«Сочи» по пенальти обыграл «Нижний Новгород»

Сегодня, 1 июля, состоялся товарищеский матч между «Пари НН» и «Сочи». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», сильнейшего в основное время соперники не выяснили, арбитр зафиксировал счёт 1:1.
На 52-й минуте счёт в игре открыл Кирилл Гоцук, голевой пас на него отдал Николай Калинский. Спустя четыре минуты Тимофей Шипунов восстановил равенство на табло. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались «барсы».
В составе южан свои шансы реализовали Тимофей Маргасов, Жоаозиньо, Викторьен Ангбан, Сергей Терехов, у нижегородцев удары с точки реализовали Милсон и Илья Агапов.
«Зенит» досрочно выиграл предсезонный товарищеский турнир. Петербургская команда обеспечила победу после того, как основное время матча между «Нижним Новгородом» и «Сочи» завершилось вничью.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 июля 2022
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