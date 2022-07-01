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В «Сочи» высказались о возможном переходе Родригао в «Зенит»

В «Сочи» высказались о возможном переходе Родригао в «Зенит»
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Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с защитником Родригао. Ранее «РБ Спорт» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга близок к договорённости о переходе 26-летнего футболиста.

«Каждый человек должен развиваться. Будем смотреть. Если будет предложение, где будет лучше для него как для игрока, то будем рассматривать. Были ли такие? Много предложений», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Родригао сыграл за «Сочи» в 31 матче во всех турнирах. На его счету три гола и одна результативная передача.

В прошедшем чемпионате «Сочи» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Зенит» в четвёртый раз подряд стал победителем чемпионата России.

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