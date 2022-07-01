В «Сочи» высказались о возможном переходе Родригао в «Зенит»
Поделиться
Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с защитником Родригао. Ранее «РБ Спорт» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга близок к договорённости о переходе 26-летнего футболиста.
«Каждый человек должен развиваться. Будем смотреть. Если будет предложение, где будет лучше для него как для игрока, то будем рассматривать. Были ли такие? Много предложений», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В минувшем сезоне Родригао сыграл за «Сочи» в 31 матче во всех турнирах. На его счету три гола и одна результативная передача.
В прошедшем чемпионате «Сочи» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Зенит» в четвёртый раз подряд стал победителем чемпионата России.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
23:21
-
23:17
-
23:17
-
23:08
-
23:07
-
23:06
-
22:54
-
22:54
-
22:50
-
22:40
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:13
-
22:03
-
22:00
-
21:48
-
21:33
-
21:24
-
21:22
-
21:08
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:41
-
20:26
-
20:14
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:30
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:51
Партнерский контент