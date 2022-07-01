Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал решение ФИФА по легионерам

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.
«Это удар по российскому футболу. За них платят деньги, они могут уйти… Потом вернутся или нет. Команда, которая строилась с легионерами, разламывается. Приходится другого человека ставить и немного перестраиваться. Это вызов для каждого российского клуба. Мы должны поднимать российский футбол. Надо находить тех российских игроков, которые могут заменить иностранных, для того чтобы не потерять свою значимость в мировом футболе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После того как ФИФА продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года, многие воспользовались этой возможностью.
- 1 июля 2022
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