Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал решение ФИФА по легионерам

Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал решение ФИФА по легионерам
Комментарии

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.

«Это удар по российскому футболу. За них платят деньги, они могут уйти… Потом вернутся или нет. Команда, которая строилась с легионерами, разламывается. Приходится другого человека ставить и немного перестраиваться. Это вызов для каждого российского клуба. Мы должны поднимать российский футбол. Надо находить тех российских игроков, которые могут заменить иностранных, для того чтобы не потерять свою значимость в мировом футболе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После того как ФИФА продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года, многие воспользовались этой возможностью.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022