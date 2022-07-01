Владелец «Сочи» Ротенберг объяснил переход Кассьерры в «Зенит»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал переход нападающего «барсов» Матео Кассьерры в «Зенит».

«У каждого спортсмена своя судьба. Мы должны помогать им развиваться как можно лучше. Он сейчас поехал в одну из самых лучших команд в России по классу. Пусть играет и добивается того результата, которого добивался в «Сочи», чтобы не было хуже. Мы растим спортсменов, чтобы они развивались», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, о переходе 25-летнего Матео Кассьерры в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 июня. Контракт форварда с новым клубом заключён по схеме «3+1».



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский футболист принял участие в 22 матчах за «Сочи», забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.