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Адамов вышел на замену и принёс победу. Лучшие фото с матча «Нижний Новгород» — «Сочи»

Адамов вышел на замену и принёс победу. Лучшие фото с матча «Нижний Новгород» — «Сочи»
Денис Адамов выручает «Сочи»
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Сегодня, 1 июля, состоялся товарищеский матч между «Пари НН» и «Сочи». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена», основное время матча закончилось со счётом 1:1, но в серии послематчевых пенальти сильнее оказались южане.

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал победу в предсезонном матче.

«Полезная игра. Хорошо, что есть такой соревновательный эффект. Когда ты участвуешь в таких соревнованиях — это дополнительная мотивация, чтобы занять место повыше. Мы больше довольны, чем недовольны ходом игры».

Отметим, «Зенит» досрочно выиграл товарищеский турнир. Петербургская команда обеспечила победу после того, как основное время матча между «Нижним Новгородом» и «Сочи» завершилось вничью.

Лучшие кадры с матча «Нижний Новгород» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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