Гаранин — об уходе Кассьерры: Бакаев же ушёл из «Спартака» в «Зенит» — они тоже фарм-клуб?

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал уход из команды форварда Матео Кассьерры. Он перебрался в «Зенит».



«Для «Зенита», получается, все наши команды — это фарм-клубы. Имея хорошие финансовые возможности, они могут купить любого футболиста. Бакаев же ушёл в «Зенит» из «Спартака». «Спартак» – фарм-клуб? Нет. Не Кассьерра первый, не он последний. В Европе это нормальная практика, когда появляется сильный футболист и он уезжает в другую команду. Матео тепло проводили, и футболисты не сидели после со слезами на глазах, что всё пропало. Будем работать, будем трудиться. Найдём интересного футболиста. Брать ради того, чтобы просто взять, – такого не будет», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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