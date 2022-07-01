Мелкадзе рассказал об изменениях в игре «Сочи» после ухода Федотова

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход тренера Владимира Федотова в ЦСКА. Недавно бывший наставник «барсов» возглавил московский клуб.
«Какие изменения произошли после ухода Федотова? Ну вот Кассьерра покинул «Сочи». По игре – мы стали больше играть через короткий пас, больше прессинговать в атаке.
С уходом Кассьерры конкуренции меньше не будет. В любом случае, думаю, будут ещё нападающие для разнообразия. Меньше — вряд ли будет. Команда на втором месте закончила чемпионат.
С Сарвели ещё не успели повзаимодействовать, мало играли вместе. Сегодня я играл в первом тайме, он — во втором», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели пополнил состав сочинского клуба.
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