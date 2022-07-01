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Гаранин высказался о доступных возможностях усилить состав «Сочи»

Гаранин высказался о доступных возможностях усилить состав «Сочи»
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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о вариантах трансферов для «барсов». Вчера команду покинул её лучший бомбардир Матео Кассьерра. Он перешёл в «Зенит».

«Всегда есть возможность усилиться. Больше скажу, если мы видим какие-то усиления в позициях футболистов, то и у себя тоже. Я себе вопросы задаю касательно понимания каких-то деталей. Та же тактика — океан. Есть эпизоды, где может быть на одно действие 2–3 эпизода, каждый из которых может быть правильным или неправильным.

У нас сильная команда, хорошие футболисты, хорошие позиции. Молодые ребята добавились. В плане конкуренции хотелось бы футболистов атакующей линии», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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