Генеральный директор «Сочи» ответил, поддерживает ли создание Кубка РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался в поддержку идеи создания Кубка Российской Премьер-Лиги. Создание турнира связано с исключением российских клубов из еврокубков.
«Это дополнительный турнир. Конечно, соревновательный процесс нужен. Прежде всего для того, чтобы развивать молодёжь. Должно быть больше матчей», — цитирует Рубашко Sport24.
Сегодня, 1 июля, прошло очередное заседание рабочей группы по созданию Кубка РПЛ. Ранее сообщалось, что по итогам исполкома РФС был установлен срок доработки турнира — 15 июля.
Матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» откроет выступление группы «Ленинград» и МакSим. В перерыве матча на поле появятся детские тренеры-ветераны Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.
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