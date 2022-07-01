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Мелкадзе: чемпионство «Сочи»? Мы смотрим только наверх

Мелкадзе: чемпионство «Сочи»? Мы смотрим только наверх
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Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от нового сезона. Он признался, что пока не думает о задачах на сезон.

«Задачи на сезон? Давайте не будем далеко заглядывать. После первых пяти туров можно будет ставить какие-то задачи. Первое — это закрепиться в основе. Чемпионство? Конечно, мы смотрим только наверх. Если после 15 туров «Сочи» будет в пятёрке, думаю, никто не расстроится, что мы не на первом месте», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошлом сезоне сочинцы впервые в истории завоевали медали чемпионата России. Южане заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив в самой концовке московское «Динамо». Чемпионат России в итоге выиграл «Зенит».

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