«Даже моя семья не знала». Вадим Гаранин рассказал о переговорах с «Сочи»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин, ранее возглавлявший «Енисей», рассказал о ходе переговоров с «барсами».

«Такими предложениями не разбрасываются — это ключевое. Когда первые разговоры у нас были с руководством, я понял, что это мечта огромного количества людей – тренировать, быть в структуре такого клуба, как «Сочи». Наш тренерский штаб рванул туда. Разговор был не так давно, за десять дней до выхода из отпуска клуба «Енисей».

Мы встречались, обсуждали. Было приятно, что не было никаких спекуляций, никто не знал — мы тихо и мирно общались, смотрели детали, нюансы. У меня даже семья не знала об этом. Когда мы определились, что можно об этом говорить, тогда они и узнали», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.