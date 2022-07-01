Гаранин: на наш тренерский штаб игроки «Сочи» пока смотрят с осторожностью

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал об отношениях с игроками команды. Ранее специалист возглавлял «Енисей», с которым дошёл до полуфинала Кубка России.

«Блестяще работается нашему тренерскому штабу. В «Сочи» замечательная обстановка. В «Твери» была такая же приятная обстановка, в «Енисее» настоящая семья была. В «Сочи» позитивное настроение. Понятно, есть футбольные вопросы, моменты у ребят, мы для них новые люди.

Клуб серьёзный, игроки пока смотрят с осторожностью, потому что привыкли к требованиям предыдущего тренера, уважали предыдущий тренерский штаб. Задача наша – сделать так, чтобы мы были единым целым. Мы довольны», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.