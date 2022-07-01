Гаранин: у меня нет лицензии Pro, но это не проблема для «Сочи». У команды есть тренер

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о получении тренерской лицензии Pro. Сейчас главным тренером «барсов» является российский специалист Александр Точилин.

«Лицензии и сейчас нет. Я не главный тренер сейчас, но для нас это не проблема. Важно, чтобы внутри все отвечали за определённый вид работы. У нас всё это есть. Есть уже главный тренер, вы не знаете про него. Мы общаемся с ним, обсуждаем футбольные моменты, аспекты, детали.

Он говорит по тренировочному процессу. Он футбольный человек, мы для него будем помощниками», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Ранее Александр Точилин заявил о готовности возглавить московское «Динамо» после ухода Сандро Шварца. Немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту», выступающую в Бундеслиге.