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Гаранин: у меня нет лицензии Pro, но это не проблема для «Сочи». У команды есть тренер

Гаранин: у меня нет лицензии Pro, но это не проблема для «Сочи». У команды есть тренер
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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о получении тренерской лицензии Pro. Сейчас главным тренером «барсов» является российский специалист Александр Точилин.

«Лицензии и сейчас нет. Я не главный тренер сейчас, но для нас это не проблема. Важно, чтобы внутри все отвечали за определённый вид работы. У нас всё это есть. Есть уже главный тренер, вы не знаете про него. Мы общаемся с ним, обсуждаем футбольные моменты, аспекты, детали.

Он говорит по тренировочному процессу. Он футбольный человек, мы для него будем помощниками», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Ранее Александр Точилин заявил о готовности возглавить московское «Динамо» после ухода Сандро Шварца. Немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту», выступающую в Бундеслиге.

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