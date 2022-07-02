Гаранин: «Сочи» — не тот коллектив, который решит, что после второго места можно отдохнуть

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился ожиданиями от нового сезона. Он заявил, что команда постарается развить успех прошлого сезона. Тогда южане заняли второе место в чемпионате России.



«Я знаю, что сами ребята ставят себе задачи. Собраны профессионалы, люди, которые понимают, что нужно работать, чтобы сделать шаг вперёд. «Сочи» — точно не тот коллектив, который после второго места решит, что можно теперь отдохнуть в следующем сезоне.



Мы не хотим сейчас про места говорить. Не то что фантазировать не хочется… В футболе от проигрыша отделяют миллиметры, доли секунды. Мяч попал в штангу, вылетел за линию ворот, попал в штангу и залетел в ворота, вылетел в поле. От этого результат может зависеть. Мы будем трудиться так, чтобы двигаться вверх», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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