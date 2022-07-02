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Гаранин: «Сочи» — не тот коллектив, который решит, что после второго места можно отдохнуть

Гаранин: «Сочи» — не тот коллектив, который решит, что после второго места можно отдохнуть
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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился ожиданиями от нового сезона. Он заявил, что команда постарается развить успех прошлого сезона. Тогда южане заняли второе место в чемпионате России.

«Я знаю, что сами ребята ставят себе задачи. Собраны профессионалы, люди, которые понимают, что нужно работать, чтобы сделать шаг вперёд. «Сочи» — точно не тот коллектив, который после второго места решит, что можно теперь отдохнуть в следующем сезоне.

Мы не хотим сейчас про места говорить. Не то что фантазировать не хочется… В футболе от проигрыша отделяют миллиметры, доли секунды. Мяч попал в штангу, вылетел за линию ворот, попал в штангу и залетел в ворота, вылетел в поле. От этого результат может зависеть. Мы будем трудиться так, чтобы двигаться вверх», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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