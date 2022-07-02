Гаранин рассказал об отношениях с Точилиным. «Сочи» должен назначить его главным тренером
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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о получении тренерской лицензии Pro. Ранее «Чемпионат» сообщал, что главным тренером «барсов» должен стать российский специалист Александр Точилин.
«Александра Васильевича я очень хорошо знаю по академии «Динамо». Потом мы часто с ним пересекались во второй лиге, когда он в «Олимпе» был. Мы всегда с ним можем пообщаться, позвонить друг другу, поговорить», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
У Гаранина нет необходимой лицензии для того, чтобы возглавлять команду РПЛ.
Ранее Александр Точилин заявил о готовности возглавить московское «Динамо» после ухода Сандро Шварца. Немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту», выступающую в Бундеслиге.
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