Французская футболистка — о сборной: Бензема не вызывался несколько лет, но вернулся

Французская футболистка Амандин Анри была не вызвана в женскую сборную Франции на финальный турнир чемпионата Европы-2022. Месяц назад она забила гол в победном для ее команды финале Лиги чемпионов и была признана лучшим игроком матча. Также Анри в этом году выиграла чемпионат Франции в составе «Лиона» и вошла в топ-3 лучших футболисток сезона по версии Marca.



«После того, как я стала чемпионкой Франции, взяла Лигу чемпионов, сыграв почти все матчи, я думаю, что заслужила свое место в сборной. Я всегда готова вернуться. При Корин Диакра или при любом другом тренере. Я скучаю по синей футболке», — приводит слова Амандин Voix du Nord.



Бензема не вызывали несколько лет, и он вернулся, став намного сильнее. Его унизили, и он сумел ответить как настоящий лидер. У меня никогда не было возможности пообщаться с ним, но мне очень интересно, как ему удалось прийти в себя, отложить все переживания и вернуться таким сильным», — цитирует Анри Francebleu.



Амандин Анри провела за сборную 93 матча, забив 13 голов. В последний раз она сыграла за национальную команду в ноябре 2020 года. В первом туре чемпионата Европы-2022, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии, сборная Франции встретится с командой Италии в Ротерхэме.