Защитник «Нижнего Новгорода» высказался о голе в матче с «Сочи»

Игрок «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук дал комментарий после матча предсезонного турнира с «Сочи», где он отметился голом в начале второго тайма. Его команда повела в счёте, но уже через четыре минуты сопернику удалось восстановить паритет.
«Мой гол – это хорошая работа над стандартами на тренировках и немного везения. Мы с Колей Калинским уже третий год играем вместе в нижегородской команде. Соперники стараются держать меня плотнее, но мы работаем над этим. Что касается матча с «Сочи», это была типичная контрольная игра. Соперник больше владел мячом, но не сказал бы, что превзошел нас по моментам. А пенальти – это лотерея. Будем считать, что нам не повезло. У нас крепкая духом команда. Будем ответственно готовиться к каждой игре, чтобы и в чемпионате регулярно забивать голы и набирать очки», – цитирует Гоцука пресс-служба нижегородского клуба.
Основное время матча «Нижний Новгород» – «Сочи» завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти лучше оказались сочинцы – их вратарь Денис Адамов справился с ударами Дмитрия Рыбчинского и Андрея Никитина (4:2).
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