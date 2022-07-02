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Игор Тудор – главный кандидат на пост главного тренера «Марселя»

Игор Тудор – главный кандидат на пост главного тренера «Марселя»
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Французский «Марсель» к ближайшему понедельнику намеревается огласить имя нового наставника, информирует RMC Sport.

1 июля стало известно о том, что аргентинец Хорхе Сампаоли покидает пост главного тренера после 16 месяцев работы в «Марселе». Победитель Кубка Америки-2015 со сборной Чили возглавлял французскую команду с февраля 2021 года.

По информации RMC Sport, приоритетом президента «Марселя» Пабло Лонгории при выборе нового главного тренера является Игор Тудор. 44-летний хорват впечатлил руководителя своей атакующей игрой с «Вероной», плюс Тудор отлично говорит по-итальянски. Для испанца Лонгории это важный фактор в поисках, поскольку ранее он работал главным скаутом в «Ювентусе» и в целом приближён к Серии А.

Еще одной кандидатурой на пост главного тренера марсельцев рассматривался итальянский главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби, однако, как утверждает инсайдер Николо Скира, сейчас никаких переговоров с «Марселем» он не ведёт.

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