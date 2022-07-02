Цорн: после модернизации базы в Баковке нет нужды тратить деньги на дорогие сборы в Европе

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал об обновлённой базе «железнодорожников».



«Наша учебно-тренировочной базе в Баковке за полтора года была полностью обновлена. Для подготовки и проживания команды созданы современные условия. Самое важное для любой базы – качество полей. Наши агрономы, которые занимаются основным полем на «РЖД Арене», готовили их и здесь, и они полностью соответствуют всем требованиям. Газон полностью обновлён под все критерии современных стандартов. Было важно, чтобы мы могли его использовать круглый год. Плюс агрономы уделили внимание качеству травы, и я считаю, что они выполнили работу очень хорошо. Газон выдерживает нагрузки, у него хороший дренаж, так что мы очень довольны. Также мы установили камеры для анализа тренировок и игр – облегчаем работу тренерскому штабу и операторам. Я был на многих базах клубов Бундеслиги, АПЛ, Франции, и считаю, что наша база в Баковке ничем не уступает хорошим европейским базам. При таких условиях нам нет нужды тратить деньги на дорогие сборы в Австрии или где-то ещё в Европе», – сказал Цорн в интервью LOKO TV.



Напомним, 25 июня «Локомотив» провёл экскурсию для журналистов по подмосковной базе команды в Баковке, открывшей свои двери после полуторагодичной реконструкции. Кроме обновлённого газона появились осветительные мачты, облегчающие процесс тренировок вечером, а также тренажёрный зал прямо у поля и модернизированный медицинский кабинет.