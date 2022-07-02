KNVB отреагировал на заявление экс-тренера женской сборной России о сексуальном насилии

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отреагировал на слова экс-тренера женской сборной России Веры Паув об изнасиловании 35-летней давности.

«Недопустимо, чтобы Вера не испытала безопасной рабочей среды, на которую она имела право в то время. В личном общении с Верой мы убедились, что эта ситуация, к сожалению, оказала на неё большое влияние, и мы извиняемся за это. Мы хотим обсудить рекомендации из отчета внутри компании и с Верой как можно скорее, но очень осторожно, чтобы мы могли принять меры», — приводит слова Королевского футбольного союза Нидерландов The Telegraph.

Ранее Паув заявила, что подвергалась сексуальному насилию во время выступлений за сборную Нидерландов со стороны футбольных функционеров.