KNVB отреагировал на заявление экс-тренера женской сборной России о сексуальном насилии
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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отреагировал на слова экс-тренера женской сборной России Веры Паув об изнасиловании 35-летней давности.
«Недопустимо, чтобы Вера не испытала безопасной рабочей среды, на которую она имела право в то время. В личном общении с Верой мы убедились, что эта ситуация, к сожалению, оказала на неё большое влияние, и мы извиняемся за это. Мы хотим обсудить рекомендации из отчета внутри компании и с Верой как можно скорее, но очень осторожно, чтобы мы могли принять меры», — приводит слова Королевского футбольного союза Нидерландов The Telegraph.
Ранее Паув заявила, что подвергалась сексуальному насилию во время выступлений за сборную Нидерландов со стороны футбольных функционеров.
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