На стадионе «Барселоны» появились фотографии трёх футболистов и трёх футболисток

На стадионе «Барселоны» появились фотографии трёх футболистов и трёх футболисток клуба, сообщает Give me Sport.

По данным источника, от женской команды на стадионе «Барселоны» изображены Алексия Путеллас, Мария Леон и Айтина Бонмати.

От мужской команды на изображениях присутствуют Педри, Ансу Фати и Пьер-Эмерик Обамеянг. В «Барселоне» подчёркивают, что стремятся продвигать и мужские и женские свои команды.

Ранее пресс-служба «Барселоны» объявила о переименовании домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Теперь он будет называться «Spotify Камп Ноу». Переименование является часть. сделки «Барселоны» и компании Spotify. Благодаря этому сотрудничеству каталонцы получат дополнительные средства.

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